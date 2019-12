Macron ostrzega Polskę w sprawie neutralności klimatycznej

Jako jedyny kraj Unii Europejskiej, Polska nie przyjęła celów neutralności klimatycznej do 2050 roku. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nasz kraj " będzie dochodził do neutralności klimatycznej swoim tempem ".

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.