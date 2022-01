Manewry cenowe sieci marketów. Porównaliśmy akcje przygotowane pod obniżkę VAT

Od 1 lutego w marketach ma być 2-3 tys. tańszych produktów, a w hipermarketach nawet 20 tys. To efekt obniżki VAT na żywność. Kilka dużych sieci nie czeka jednak do wtorku i już od poniedziałku obniżają ceny. Choć niektóre limitują promocje do konkretnej listy produktów. Jest też znaczący gracz na rynku, który zadeklarował, że z obniżkami nie ograniczy się tylko do ustawowej listy.