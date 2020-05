Marcin Szumowski. Kim jest brat ministra zdrowia?

Marcin Szumowski, brat ministra, odesłał przedsiębiorcę do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Zakopiański instruktor jednak podczas nawiązania kontaktu z Cieszyńskim miał powołać się na... Łukasza Szumowskiego. Gdy okazało się, że maseczki nie spełniają norm, resort najpierw zażądał zwrotu pieniędzy, a następnie złożył doniesienie do prokuratury.

- Jeżeli spełniają normy medyczne, to dla mnie jest to po prostu sprzęt zabezpieczający życie. I nie ma znaczenia, kto go dostarczył. W tej chwili na rynku nie ma maseczek filtrujących o wysokiej i potwierdzonej klasie filtrowania. Po prostu nie ma. A ja bym chciał mieć w magazynie od 5 do 10 mln sztuk. Nie mam. Więc kupujemy, gdzie się da - tłumaczył minister w rozmowie z money.pl.