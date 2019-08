Marek Kondrat i jego winiarski biznes. W rok były aktor pobił wyniki o 300 procent

"Jak tatuś zrobi biznes, to nie ma..." - tak mógłby rzec Marek Kondrat, gdyby miał podsumować filmowym cytatem własną działalność winiarską. Spokojnie mógłby skorzystać właśnie z kultowej kwestii z "Dnia świra", jednego z ostatnich filmów, w którym wystąpił.

W biznesie radzi sobie wyjątkowo dobrze. Jeszcze w 2016 roku zysk jego firmy wynosił ledwo 50 tys. zł. W 2018 roku to o 700 tys. zł więcej.

W 2008 roku Marek Kondrat stracił powołanie do gry aktorskiej. Zrezygnował z teatru, filmu. Na ekranie pojawiał się tylko w reklamach. A właściwie - tylko w jednej. Kondrat od 1999 roku działa na rzecz ING Banku Śląskiego. Ale nie ma i nigdy nie miał zamiaru utrzymywać się tylko z telewizyjnych spotów.

Spółka Marka Kondrata to "Kondrat Wina Wybrane". Wspólników jest dwóch: Marek Kondrat i jego syn Mikołaj. To właśnie młodszy z rodziny jest prezesem firmy. Firma właśnie podsumowała 2018 rok. Efekty? Biznes zarabia więcej, sprzedaje więcej i zatrudnia więcej osób. W ciągu zaledwie roku pod względem zysków winiarska spółka urosła niemal trzykrotnie.

Jeszcze w 2017 roku firma wypracowała 255 tys. zł na czysto. W 2018 roku było to już 752 tys. zł, czyli niemal 294 proc. więcej.

Zgodnie z informacjami z raportu za ubiegły rok, wszystkie sklepy na bieżąco są w posiadaniu towaru o wartości aż 2,7 mln zł. To głównie alkohole. W ciągu ostatniego roku przychody ze sprzedaży osiągnęły kwotę 13,5 mln zł. Oczywiście równie wysoki był koszt prowadzenia działalności - w tym np. zakupu towaru. Do wypracowania zysku jednak wystarczyło.

Co można kupić u Marka Kondrata? Najtańsze wina zaczynają się już od 19 złotych, najdroższe w okolicach 600 - 700 złotych. Tyle kosztuje na przykład wino "Château Pape Clément". To fragment opisu wina: ma zacną i długą historię. Kiedy arcybiskup Bordeaux, Bertrand de Got, fundator posiadłości, został wybrany papieżem Klemensem V w 1305 roku, château zyskało obecną nazwę i papieskie emblematy na pamiątkę tego wydarzenia.