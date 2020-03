Marian Banaś skarży działania CBA i prokuratury

Pod koniec lutego przeszukano ok. 20 miejsc związanych z Marianem Banasiem i jego bliskimi (w tym mieszkania córki i syna).

Zdaniem prawnika Banasia, mec. Marka Małeckiego, to niedopuszczalne, bo „zawierają dane objęte tajemnicą kontrolerską". Uważa, że śledczy złamali prawo, decydując się na przeszukanie pomieszczeń prezesa NIK. – W mojej ocenie sposób prowadzenia czynności wskazuje na prowadzenie postępowania przeciwko Marianowi Banasiowi, który nie ma uchylonego immunitetu, więc prokuratura stosuje triki proceduralne, by obejść brak zezwolenia na ściganie – powiedział "Rz" mec. Małecki. Jego zdaniem „właśnie taki jest cel niepostawienia zarzutu przed przeszukaniem".

Okazuje się jednak - jak pisze "Rz" - że Prokuratura Regionalna w Białymstoku, wydając postanowienie o przeszukaniu, zaznaczyła, że śledztwo dotyczy podejrzenia prania ponad 5 mln zł. To pieniądze, które miały pochodzić z "korzyści związanych z popełnieniem przestępstw skarbowych i nieujawnionej działalności gospodarczej". Ani prokuratura, ani CBA nie ujawniają, kogo może dotyczyć to podejrzenie – na pewno nie są to ustalenia z kontroli majątku Banasia. Najprawdopodobniej chodzi o Dawida O., byłego już dzierżawcę kamienicy w Krakowie i braci K. związanych z półświatkiem. W listopadzie zawiadomienie takie złożył generalny inspektor informacji finansowej.