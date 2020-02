marian banaś Sebastian Ogórek 25 minut temu

Marian Banaś zostanie zawieszony? Taki scenariusz będzie zgodny z prawem

Już nie plan B, ale plan C szykowany jest w związku z osobą Mariana Banasia. Dotąd mówiło się o odwołaniu go przy pomocy ustawy, teraz dużo realniejsze staje się prostu jego zawieszenie. Pomysł kontrowersyjny, ale cierpliwość do byłego ministra w PiS już dawno się skończyła. Konstytucjonaliści mówią: da radę to zrobić.

