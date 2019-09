"Marian Banaś to uczciwy człowiek". Andrzej Dera broni kolegi

- Osobiście znam pana ministra Banasia i wiem, że to bardzo uczciwy i porządny człowiek. Nie znam go od wczoraj ani od przedwczoraj, tylko od wielu, wielu lat i to, co robił w Ministerstwie Finansów, jak walczył z mafią vatowską, w jaki sposób działał, to niewielu odważnych zrobiłoby to, co pan Marian Banaś - przekonywał Andrzej Dera.