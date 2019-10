Marian Banaś z dostępem do informacji niejawnych. Przez lata nic nie zaniepokoiło ABW

Marian Banaś jako wysoki urzędnik państwowy ma certyfikat do informacji niejawnych od 2001 roku. Przez 18 lat ABW kilkukrotnie go przedłużała i nie dopatrzyła się żadnych okoliczności, które miałyby to uniemożliwić.

