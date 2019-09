Mateusz Morawiecki o powołaniu Banasia na ministra. "Wszystko odbyło się prawidłowo"

Według ustaleń TVN24 w 400-metrowej kamienicy, która należała do Banasia, najemca prowadził w pensjonat z pokojami na godziny (został zamknięty wkrótce po wypłynięciu tej informacji na światło dzienne). Dodatkowo kamienica obłożona jest hipoteką, która posłużyła za zabezpieczenie kredytu. Marian Banaś nie wspomina o tej hipotece w oświadczeniu, a zgodnie z prawem powinien to zrobić.

- Pan prezes Banaś sam poprosił jesienią zeszłego roku o kontrolę. Czy to nie świadczy o tym, że chciał poddać się wszystkim tym procedurom, które były konieczne? - mówił we Mateusz Morawiecki, biorąc Banasia w obronę.

- Jak by się czuł kandydat Koalicji Obywatelskiej na to stanowisko szefa NIK pan Borys Budka, gdyby się dowiedział, że właśnie CBA czy inne służby niezwykle skrupulatnie sprawdzają jego wszystkie transakcje, wszystkie możliwe znajomości? Jakie wtedy pytania byłyby zadawane do służb? Czy nie byłyby to pytania o to, że jest to państwo, które śledzi wszystkich? - pytał.