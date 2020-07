Marian Banaś zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zastępcę prezesa NIK

O sprawie informuje twitterowe konto NIK. Napisano na nim, że Marian Banaś, "stojąc na straży niezależności kontrolerów NIK" skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez swojego zastępcę.

Szef NIK powołał się przy tym na art. 231 Kodeksu karnego. Mówi on o przekroczeniu uprawnień, lub też o niedopełnieniu obowiązków, przez funkcjonariusza publicznego.

Ponadto Banaś zwrócił się do Elżbiety Witek. Były minister finansów chce odwołania Tadeusza Dziuby ze stanowiska wiceprezesa NIK. Zastępców szefa NIK na jego wniosek powołuje (lub też odwołuje) marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej.

Póki co nie są znane szczegóły sprawy. Być może jednak wskazówką w tej historii jest fakt, że Dziuba był typowany na następcę Banasia na stanowisku prezesa NIK. Po wybuchu afery związanej z Marianem Banasiem i posiadaną przez niego kamienicą, to właśnie to nazwisko przewijało się w kuluarach ugrupowania rządzącego.