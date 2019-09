Marnowanie żywności. Od dziś nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Kogo dotyczy nowa ustawa? Obowiązek przekazywania żywności ciągle jeszcze zdatnej do spożycia na cele charytatywne dotyczy zajmujących się sprzedażą żywności w sklepie lub hurtowni o powierzchni sprzedaży powyżej 250 metrów kwadratowych.

Dodatkowym warunkiem jest profil sprzedaży. Nowemu prawu podlegają sprzedawcy, których oferta produktów żywnościowych stanowią co najmniej 50 proc. całości wszystkich towarów. Jeśli firmy nie dostosują się do tych wymogów, mogą nawet stracić zwolnienie z VAT.

Ponadto od 1 marca 2020 r. wejdą w życie kolejne przepisy związane z marnowaniem żywności. Zgodnie z nimi handlowcy zapłacą 10 groszy za każdy kilogram zmarnowanych produktów. Do 30 kwietnia każdego roku pieniądze z tych wyliczeń będą musieli wpłacać na konto organizacji pozarządowych. Za niestosowanie się do przepisów grozić będzie kara od 500 zł do 10 tys. zł.