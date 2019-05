Pisaliśmy w money.pl, że w dokumencie nie ma żadnego "twardego" zapisu. Nie ma w nim nawet apelu o to, by stosować go wobec krajów, które się nie rozliczyły ze swoich zobowiązań. Jest jedynie zobowiązanie do tego, by Departament Stanu przygotował za półtora roku raport w tej sprawie. Nie zawiera tez żadnych sankcji dla państwa za brak zwrotu majątków.