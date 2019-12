Mateusz Morawiecki bierze się za piratów drogowych. Znamy propozycje zmian

Dla kierowców to będzie rewolucja. Premier Mateusz Morawiecki podczas powyborczego expose ogłosił, że priorytetem jego rządów będzie walka z piratami drogowymi. To reakcja na wciąż fatalne dane z dróg. Polaków co roku ginie zdecydowanie więcej niż w innych europejskich krajach. I właśnie przyszedł czas na zmiany przepisów. Tak, by było bezpieczniej.

Jak wynika z informacji money.pl, Mateusz Morawiecki podczas niedzielnej konferencji zapowie istotne zmiany w przepisach. Jak wynika z naszych informacji, premier zapowie trzy nowości. Oficjalnie bierze udział tylko w akcji edukacyjnej "Dobry Kierowca". Ma jednak wykorzystać okazję i zaprezentować kilka pomysłów.

Co dla kierowców? Po pierwsze zmienią się zasady dotyczące pierwszeństwa dla pieszych. Dziś pieszy ma pierwszeństwo, gdy już jest na pasach. Tymczasem premier zaproponuje, by to pierwszeństwo pojawiło się jeszcze przed pasami - kierowca musiałby się zatrzymać, gdy tylko zobaczy, że ktoś zbliża się do przejścia.

Treść przepisu jest już gotowa. Po zmianie - zgodnie z nowymi przepisami - kierowca będzie zobowiązany "ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na przejściu". Oczywiście jest też zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość.

Druga zmiana dotyczy ograniczenia prędkości. I już można powiedzieć, że dla wielu kierowców może być to szok. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś ogłosić koniec z ograniczeniem prędkości do 60 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym w nocy. W tej chwili o 10 km/h szybciej można jeździć od godziny 23 do 5 rano. System ograniczeń zostanie zatem ujednolicony. Taka zmiana to dostosowanie przepisów do norm w Unii Europejskiej. Polska była jedynym krajem, który miał taki system.

Kolejna zmiana? To rozszerzenie możliwości utraty prawa jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na wszystkie kategorie dróg. W tej chwili prawo jazdy traci się, gdy przekroczenie prędkości nastąpi w terenie zabudowanym. I tylko wtedy. Po zmianach taka zasada obejmowałaby wszystkie drogi - i ekspresowe, i autostrady również. Bez znaczenia byłoby oczywiście to, czy byłby to teren zabudowany czy nie.

Cel jest oczywisty - zmniejszenie liczby zabitych na drogach. I jednocześnie dostosowanie polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego do europejskich standardów. Plan na zmiany jest już gotowy w KPRM.

