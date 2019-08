Matryca VAT do zmiany. Niższy podatek na mleko roślinne

W sprawę mleka roślinnego (na przykład sojowe, migdałowe, ryżowe) zaangażował się nawet Rzecznik Praw Dziecka. Podnosił on argument, że nie może ono być opodatkowane wyżej niż zwykle mleko, ponieważ jest wykorzystywane choćby przez matki alergików.

- To jest problem związany z pewnym przeoczeniem, które nastąpiło w Sejmie. Sprawiłoby ono, że mleko roślinne obłożone byłoby stawką VAT 23 proc. zamiast 5 proc., więc w efekcie byłoby droższe - mówił szef komisji finansów. - Jest to bardzo istotne dla dzieci cierpiących na alergię pokarmową i dzieci z nietolerancją pokarmową.

Jak dodawał, sprawa jest uzgodniona z Ministerstwem Finansów, które również przyznało się do przeoczenia. Potwierdził to w Senacie wiceminister finansów Leszek Skiba.

- Skala obrotów tymi produktami to wg informacji, które przedstawiali producenci, ok. 150 milionów zł rocznie. Nie jest to więc bardzo istotny problem finansowy, niemniej jednak ważny społecznie dla tej szczególnej grupy dzieci cierpiących na alergie pokarmowe - tłumaczył wniesioną poprawkę Bierecki.