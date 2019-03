May napisze do Tuska w sprawie opóźnienia brexitu. Negocjator UE wątpi w jego sens

Premier brytyjskiego rządu ma napisać list do szefa Rady Europejskiej w sprawie przesunięcia brexitu. Według BBC Londyn chce dać sobie na to nawet kolejne 2 lata. Tymczasem główny negocjator UE ws. brexitu wątpi, by dzięki temu nastąpi jakikolwiek postęp w procesie rozwodowym.

Podziel się Dodaj komentarz