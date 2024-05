Media: premier Słowacji Robert Fico postrzelony

Media: atak na premiera Słowacji Roberta Fico

Według relacji świadków Robert Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, by przywitać się z ludźmi. To właśnie wtedy padło kilka strzałów. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala. Natomiast pogotowie ratunkowe poinformowało, że wysłało do Handlovej śmigłowiec służb medycznych po otrzymaniu zgłoszenia, że postrzelony został 59-letni mężczyzna.