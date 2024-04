Media: Ukraina atakuje cele w Rosji. Miała też zestrzelić bombowiec strategiczny

Serwis Ukraińska Prawda relacjonuje, że w ataku w nocy z piątku na sobotę zastosowano kilkadziesiąt bezzałogowców. Potwierdziły to dziennikarzom źródła w Zarządzie Głównym Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) i w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wojna w Ukrainie. Wojska ukraińskie atakują cele w Rosji

Źródła Ukraińskiej Prawdy podają, że trafione zostały co najmniej trzy stacje elektroenergetyczne oraz baza paliwowa .

Ukraina miała zestrzelić rosyjski bombowiec

Nowe informacje o sytuacji na froncie podaje też brytyjskie Ministerstwo Obrony w swojej codziennej aktualizacji wywiadowczej. Przekazało, że w piątek Rosja przeprowadziła ataki na cele w południowej Ukrainie przy użyciu bombowców strategicznych Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire C). Ukraiński wywiad wojskowo z kolei ogłosił, że zestrzelił jeden z tych bombowców.

Rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że Tu-22M3 rozbił się i trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Nie przyznało jednak, że został on zestrzelony.

Jest niemal pewne, że doniesienia mówiące o tym, że pocisk S-200 (SA-5) został użyty, są prawdziwe i była to kolejna udana operacja ukraińska przeciw rosyjskim siłom powietrznym. MON wyjaśniło, że jest to prawdopodobnie ten sam system, którego użyto do zestrzelenia rosyjskiego samolotu A-50 (w kodzie NATO Mainstay) 23 lutego 2024 r.