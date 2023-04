Medicover jest już drugą siłą w branży fitness. Na przejęcia przeznaczył niemal pół miliarda złotych

Medicover buduje swoją siłę w branży fitness

Dziennik zauważa, że Medicover rozpoczął budować swoją pozycję w branży fitness pod koniec 2020 r. Do sylwestra miał już 25 siłowni, by już rok później zwiększyć ją do 77, a po dwóch latach – do 126. Tylko w 2022 r. sieć przejęła m.in. McFit Polska, Premium Fitness & Gym, Platinium Fitness oraz Smart Gym.