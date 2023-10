MFW ostrzega banki centralne. Europa musi uniknąć błędu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy apeluje do banków centralnych o cierpliwość. To jeszcze nie czas, by ciąć stopy procentowe — czytamy w piątkowym wpisie na blogu MFW. Przedwczesne luzowanie polityki monetarnej byłoby kosztownym błędem, którego Europa może i musi uniknąć.