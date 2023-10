Inflacja spadła we wrześniu, oni prognozują kiedy zacznie ponownie rosnąć

Inflacja we wrześniu wyniosła 8,2 proc. - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. Potwierdził tym samym, jak już pisaliśmy , tzw. szybki odczyt opublikowany pod koniec września. Inflacja spadła o 1,9 punktu procentowego względem sierpnia, kiedy to wyniosła 10,1 proc.

Inflacja bazowa również mocno w dół

Ceny paliw sprzyjają dezinflacji

W przypadku nośników energii spadek cen względem sierpnia to konsekwencja podniesienia progu zużycia energii, do którego ceny są zamrożone na poziomie z 2022. W efekcie ceny prądu spadły o 2,3 proc. m/m. Dezinflacji sprzyjał także spadek cen paliw na stacjach benzynowych (-3,1 proc. m/m), co może być zjawiskiem przejściowym, gdyż w krajach regionu paliwa podrożały we wrześniu.