Są najnowsze dane o inflacji w USA. Dobre tylko w połowie

Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych osiągnęła we wrześniu dokładnie taki sam poziom jak miesiąc wcześniej - 3,7 proc. rok do roku. Oznacza to wynik nieco gorszy od konsensusu, który wynosił 3,6 proc. Inflacja bazowa (taka, która nie uwzględnia m.in. cen energii czy paliw) spadła z kolei zgodnie z przewidywaniami ekspertów - do poziomu 4,1 proc.