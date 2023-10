Leszek Balcerowicz mówi, na kogo zagłosuje. Zaskoczenie

Myśliciel 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Kiedy byłem dzieckiem uważałem, że tylko nieudacznicy krytykują Balcerowicza. Gdy byłem starszy poznałem osoby z Łodzi, które powiedziały mi jaki to znakomity był plan Balcerowicza. Mam za małą wiedzę ekonomiczną i za małą wiedzę o realnej sytuacji ekonomicznej w tamtych czasach, aby wyrokować, czy Balcerowicz zrobił dobrze, czy zrobił źle. On nie miał takiego komfortu jak my, że możemy na spokojnie i na zimno przeanalizować sytuację. Ale gloryfikowanie Balcerowicza, gdy jego program przyczynił się do zapaści wielu zakładów w wyniku podniesienia stóp procentowych, aby ściągnąć pieniądze z rynku i zahamować inflację, co przyczyniło się do szokowego wzrostu kredytów zaciągniętych już przez przedsiębiorstwa, jest wielkim błędem. Nie wiem, może gdyby tak nie zrobił to czekałby nas gorszy los. Ale nie można tempo uważać tego Pana za wielkiego guru finansów.