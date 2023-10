Złoty coraz mocniejszy. Co po wyborach? Trzy scenariusze, najgorszy wyborczy pat

Po godzinie 16.30 rozpoczęła się lekka zmiana trendu. Złoty nieco osłabł, a dolar wyceniany był na 4,30 zł. Wpływ na to mogły mieć dane o inflacji w USA. Inflacja CPI wyniosła tam 3,7 proc. - tyle, co miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się lekkiego spadku - na poziomie 3,6 proc. rok do roku. Inflacja bazowa wyniosła z kolei 4,1 proc. - tyle, ile prognozowali eksperci.