Złoty reaguje. Zaskoczenie po decyzji RPP

Ekonomia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciemny lud kupi wszystko. Ci co ciężko pracują na resztę nieudaczników i leniuchów i żyjących tylko z 500 + itp to cieszą się z obniżki bo mają kredyty konsumpcyjne, firmowe i przede wszystkim hipoteczne bo chcą zapewnić byt swoim dzieciom i przyszłość Nie wykształcony ciemny elektorat uwierzy w inflację jednocyfrową. Trzeba zabrać socjal, aby ludzi zmotywować do pracy, a nie do życia z 500+. Jeżeli zabierzemy socjal i nie wpuścimy na rynek pieniądza to obniży się inflacja. A ta poprzednia obniżka stóp procentowych i dzisiejsza jest kiełbasą wyborczą. Ta dzisiejsza obniżka też przyczyni się do wzrostu inflacji, ale nie tak bardzo jak rozdawnictwo 13 stek ,14stek , 500 + i 300+ Od stycznia 800 + , ciemny lud się obudzi jak pójdzie do sklepu po bochenek chleba i przyjdzie rachunek za czynsz, ogrzewanie itp.