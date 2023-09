Załamanie na złotym. Rynek pokazał NBP czerwoną kartkę

Złoty przeżywa ciężkie chwile. Zaczęły się już nad ranem, kiedy to kurs przekroczył po raz pierwszy od dwóch miesięcy barierę 4,50 zł wobec euro. Osłabienie względem dolara było symboliczne, nad ranem walutę wyceniano na 4,20 zł.

Złą kondycję polskiej waluty można było wiązać z wyczekiwaniem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Gdy ta zapadła, - a okazała się zaskakująca - stało się jasne, że doszło do załamania kursu polskiej waluty. Po ogłoszeniu, że RPP obniża główną stopę procentową o 0,75 pkt notowania amerykańskiej wzrosły. W pierwszych minutach było to ok. o 1,7-1,8 proc. Z pewnością takie odczyty można uznać za czerwoną kartkę od rynków.