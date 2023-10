Stopy procentowe. Ekonomiści mówią, co nas czeka

Ekonomiści mówią o dalszej obniżce stóp

– Wprawdzie ostatnia podwyżka była większa, lecz spowodowała ona bardzo mocne osłabienie złotego. Wygląda na to, że skala osłabienia była większa od oczekiwań członków RPP, co spowodowało wysyp słownych interwencji, w tym prezesa NBP. Myślę, że RPP nie będzie chciała powtarzać takiego doświadczenia. Wprawdzie nie wykluczałbym większego ruchu, o 50 punktów bazowych, ale obniżka o 25 punktów bazowych wspierałaby stabilizację złotego – wskazuje Luziński.

Zdaniem ekspertów PKO BP, RPP będzie dalej obniżać stopy procentowe. "Ale po nerwowej reakcji rynku na większy od oczekiwań ruch na początku cyklu kolejne obniżki będą wg nas bardziej ostrożne. Zakładamy, że do końca 2023 stopa referencyjna NBP spadnie do 5,50 proc., a na koniec 2024 (właściwie już do połowy roku) do 4,50 proc." - przekazano w "Kwartalniku Ekonomicznym".