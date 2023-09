Złoty leży na deskach. Decyzja NBP może mieć drugie dno

……;) ciekawy 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak sobie myślę, najważniejszym regulatorem cen jest konkurencja, dostęp do surowców i wielkość sprzedaży. Czy deprecjacja waluty o 3 - 4% doprowadzi do ponownego wzrostu cen… otóż nie… dlaczego, ano dla tego ze jak jest brak sprzedaży to ceny nie będą rosnąć. Wystarczającym przykładem jest rynek RTV/AGD jak im się rynek załamał o 15%. To teraz większość można kupić taniej niż rok czy dwa lata temu. Bo jak „dupe” ściska i co miesiąc na mitingach przed zarządem trzeb się tłumaczyć to nikt na to nie ma ochoty. Ci sami analitycy twierdzą ze cóż 800 plus jest pro inflacyjne ale już 100 mld dane frankowiczom nie…. Jakiś analityk napisał ze na Węgrzech czy w Czechach stopy pozostają wysokie. Otóż szanowny panie w tych krajach większość kredytów to kredyty na stałych stopach procentowych. I one rzeczywiście ograniczają konsumpcje w przypadku nowych, ale równocześnie nie doprowadzają do tragedii tych co już te kredyty maja. A u nas trochę stracili na frankach, ale bardzo mocno odbili na pln. A ze się spodobało to jeszcze warto komunikować i wciskać analityczny kit. Ponieważ tu obowiązuje stop hejtowaniu…. To tyle z mojej strony