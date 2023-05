Miała pozwać rodziców za swoje narodziny. Teraz tłumaczy się z żartu i własnych dzieci

Mieszkanka New Jersey, która żartowała na TikToku, że pozwała swoich rodziców za to, że się urodziła. Teraz wyszło, że Kass Theaz sama ma dzieci. Internauci zarzucili kobiecie hipokryzję, bo zrobiła dokładnie to samo, o co sama oskarża rodziców. Filmik stał się wiralem, a tiktokerką zainteresowały się nie tylko amerykańskie media. Żart, jak widać, nie wyszedł kobiecie najlepiej, bo teraz internauci zarzucają jej hipokryzję.