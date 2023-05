Stracili gigantyczne pieniądze. Polacy szykują pozwy przeciwko Szwajcarii

Pewne jak w szwajcarskim banku

Drobni inwestorzy nie składają pozwów od razu, bo - jak twierdzi nasza rozmówczyni - czekają aż sądowe szlaki przetrą duże fundusze, które również straciły na papierach banku. Według nieoficjalnych informacji Reutersa gigant obligacji Pacific Investment Management Co (PIMCO), który zarządza aktywami o łącznej wartości przekraczającej 1,7 bln dol., utopił w obligacjach Credit Suisse ok. 340 mln dol. Wiadomo też, że firmy prawnicze Quinn Emanuel i Pallas pozwały już w imieniu obligatariuszy Finmę, czyli szwajcarski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego .

Rozdzwoniły się telefony

Diabeł w szczegółach, czyli linia obrony inwestorów

Uważa, że punktem zaczepienia może być to, że tuż przed wydaniem decyzji o połączeniu banków i udzieleniu pomocy finansowej z publicznych pieniędzy Finma wspólnie ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym wydały oświadczenie. Wynikało z niego, że problemy banków amerykańskich nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla szwajcarskiego sektora finansowego, a Credit Suisse spełnia wszystkie wymagania kapitałowe i płynnościowe. Właśnie dlatego - zdaniem prawniczki - można mieć uzasadnione wątpliwości co do konieczności udzielenia pomocy publicznej, która stała się podstawą do umorzenia obligacji AT1.