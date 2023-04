Szczere słowa prezesa Credit Suisse. "Banku nie dało się uratować"

Deres 23 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To nie jest przypadek, ale celowa robota ... Trwa konsolidacja banków. Wpisuje się to w światową tendencję do utworzenia 3 - 4 banków, by łatwo wprowadzić cyfrową walutę. Oczywiście bank przejmuje także klientów, czyli zagania ich do jednej stajni. Potem będzie golenie ...