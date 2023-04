Fuzja szwajcarskich banków. Tysiące osób do zwolnienia

Fuzja UBS z Credit Suisse. Tysiące osób do zwolnienia

W Polsce przejmowany Credit Suisse zatrudnia ponad 6 tys. osób, głównie we Wrocławiu. Pod koniec marca o losy polskich pracowników "Fakt" zapytał bank. Szef biura prasowego szwajcarskiego banku w Europie Nick Prober - w ramach odpowiedzi na pytanie "Faktu" o to, co dalej - wskazał na komunikat na stronie instytucji. W informacji podkreślono, że "w celu bezproblemowej integracji Credit Suisse z UBS oczekuje się, że UBS wyznaczy kluczowy personel Credit Suisse tak szybko, jak będzie to prawnie możliwe".