Miało być taniej, miało być prościej. Rewolucja podatkowa nagle zatrzymana

Miało być prościej. Miał być to koniec z różnymi stawkami na niemal te same towary. Cześć miała być tańsza, część droższa. Ostatecznie budżet nie miał zarobić na zmianach ani złotówki.

Wiele wskazuje na to, że propozycja Ministerstwa Finansów wisi na włosku. A mówiąc wprost: może trafić do kosza. I tego najbardziej obawiają się twórcy pomysłu, takie głosy można usłyszeć w sercu resortu finansów.

O przerwę tuż przed głosowaniem poprosił klub PiS. Po przerwie okazało się, że cały punkt wypadł z porządku obrad. Posłowie zaczęli głośno bić brawo i skandować "Jarosław", "Jarosław", gdyż to prezes PiS poprosił o wyjaśnienia. Warto podkreślić - wyjaśnienia do rządowego projektu, który znany był od miesięcy. Na nagraniach z posiedzenia widać dokładnie, że prezesa PiS okrzyki rozwścieczyły. Uciszał posłów, gestami ręki starał się uspokoić sytuację.

- Projekt nagle stracił poparcie polityczne. A bez tego się nie ruszymy. Niższa stawka VAT na elektroniczne książki, pieczywo oraz produkty dla niemowląt i dzieci poczekają. Wszystko w rękach posłów i to ich należy pytać, co mają zamiar zrobić w tym temacie. Chyba nikt nie powie, że te zmiany były dla Polaków złe - mówi wprost nasze źródło.

Ministerstwo Finansów do tej pory oficjalnie nie skomentowało sytuacji. Minister finansów Teresa Czerwińska również nie wypowiedziała się w temacie. A warto przypomnieć, że to szefowa resortu finansów miesiącami uspokajała Polaków, że zmiany w matrycy nie wpłyną na ich portfele. Wielokrotnie podkreślała, że resort nie chce na ustawie zarobić. Czerwińska Polaków może i przekonała, ale niektórych polityków PiS - już nie.

Taniej miały wyjść na przykład owoce tropikalne, cytrusowe i niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe). VAT na te produkty według ustawy ma spaść z 8 proc. do 5 proc. I tak paczka 100 g pistacji zamiast 8 zł i 49 gr, powinna kosztować 8 zł 25 gr. To różnica 24 groszy na jednym produkcie.

Niższy VAT otrzymać miało również pieczywo (każdego rodzaju) i ciastka. W tej chwili pieczywo i wyroby ciastkarskie objęte są aż trzema stawkami, w zależności od daty przydatności do spożycia. Fiskus łagodnym okiem patrzy na te produkty, które trzeba po prostu szybciej zjeść. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, wszystkie produkty w tej kategorii będą miały obniżoną stawkę do 5 proc. Co to zmieni? Tańsze powinny być... herbatniki, gofry, sucharki lub mieszanki do wyrobów pieczywa.