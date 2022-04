Miedwiediew grozi: bankructwo Rosji pociągnie za sobą Europę. Ekspert obala tę teorię

Rosyjski polityk przekonuje także, że Unii Europejskiej nie chodzi wcale o zakończenie wojny w Ukrainie, tylko o bankructwo Rosji. "To jest to, o czym oni marzyli! To jest główna strategia Unii Europejskiej. To jest to, czego naprawdę chcą masochiści z Brukseli i ich zagraniczni towarzysze" - mówił Miedwiediew, cytowany przez Tass.