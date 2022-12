Miękkie lądowanie? Płace rosną, inflacja spada, przemysł trzyma się mocno

Dane GUS budzą nadzieję na miękkie lądowanie dla polskiej gospodarki

"W kontekście coraz słabszych odczytów produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej (co zobaczymy zapewne jutro), rynek pracy pozostaje, póki co, odporny na spowolnienie gospodarcze. To się oczywiście zmieni. Wygląda jednak na to, że po pierwsze pogorszenie nastąpi z opóźnieniem, a po drugie nie będzie ono bardzo duże" – zauważa z kolei w swoim komentarzu Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Jej zdaniem dzisiejsze dane z rynku pracy raz jeszcze potwierdzają, że mamy w Polsce rynek pracy zupełnie inny niż kilka lat temu, głównie za sprawą malejącej liczby pracujących osób.