Mieli otrzymać od państwa 2 mln zł dopłat za wywóz zboża. "Ktoś tu nas wykiwał"

Od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. eksporterzy zbóż mieli otrzymać dopłatę od państwa do każdej tony produktu przewiezionej do portów nadbałtyckich, co zakładało rozporządzenie rządu w tej sprawie z 14 kwietnia 2023 r. Jej wysokość wynosiła od 100 zł do 200 zł za tonę – w zależności od województwa, a więc odległości, jaką musiał przebyć towar do portu.