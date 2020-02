Mierzeja Wiślana. Koszt przekopu wzrósł o ok. 20 procent. Minister nie jest zaskoczony

Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej został zapytany na antenie Radia Plus, dlaczego koszty związane z przekopem Mierzei Wiślanej w ciągu ostatnich miesięcy "znacząco wzrosły". Odpowiedział, że "koszty wzrosły ok. 20 proc. ponieważ przetarg, który został rozstrzygnięty, to przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną i on był zakładany na kwotę 880 mln zł, natomiast cena wzrosła do ok. 950 mln zł, bodajże, niecałego 1 mld zł". Zaznaczył, że odpowiada to podwyżce cen na rynku budowlanym – informuje PAP.