Mierzeja Wiślana. Pierwsze samochody przejechały mostem nad kanałem

- Otwarcie Mostu Południowego to dowód na to, że prace na Mierzei Wiślanej przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Postęp prac widoczny jest również przy budowie Mostu Północnego, gdzie wykonano większość robót konstrukcyjnych - powiedział podczas otwarcia wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Co ciekawe, most ma dwa przęsła obracające się na podporze z łożyskiem soczewkowym. Każdy z siłowników służących do obrotu mostu waży 4 tony. Most został też bardzo dokładnie wyważony z dokładnością do kilogramów.