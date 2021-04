Miliardy na modernizację PKP. Prezes zachwala postępy programu

Na Krajowy Program Kolejowy składa się ponad 220 projektów, które zakładają modernizację około 9 tys. kilometrów torów. Wartość programu to prawie 76 mld zł.

Do tej pory zakończone są inwestycje za 18,5 mld zł. Natomiast inwestycje w realizacji, na różnych poziomach zaawansowania, maja wartość 50 mld zł. Daje to łącznie 68,5 mld zł, co stanowi 90,8 proc. całego KPK, poinformował PAP Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Dodał, że w przetargach są inwestycje o wartości 3,3 mld zł, a na etapie projektowania o wartości 1,5 mld zł.