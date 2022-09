Miliardy trafią do rolników. Premier: wieś jest fundamentem polskiej gospodarki

Rol 45 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak z przed wieku, krowy na łące, lasy, krzaki i ugory. To na co te miliardy powydajemy? Warzywa hiszpańskie, mięso holenderskie, mleko duńskie, mąki, płatki niemieckie, sery francuskie inne tam amerykańskie a co polskie na tym stole? Polskie tylko pole? To i te nawozy też mało komu będą potrzebne. Może rolnikom z tych miliardów po czternastce i piętnastce skoro nie będzie co robić to jarosławski też się rolnikom przydadzą. Ja się z tego biznesu wypisuje bo 20 lat wstecz się nie wybieram.