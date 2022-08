Kryzys na rynku nawozów. "PiS gasi pożar, który sam wywołał"

Tydzień temu przez ceny gazu, które poszybowały w górę, należąca do PKN Orlen włocławska spółka Anwil zdecydowała o tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych . Należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy ograniczyły produkcję amoniaku, a wcześniej całkowicie wstrzymały produkcję melaminy.

Wstrzymanie produkcji przez spółki Azoty i Anwil uruchomiło efekt domina . Pojawiło się bezpośrednie zagrożenie ciągłości produkcji wielu przedsiębiorstw z sektora spożywczego, ponieważ dwutlenek węgla, produkt uboczny działalności zakładów chemicznych, jest niezbędny np. do produkcji piwa, innych napojów gazowanych, części serów, a także produkcji suchego lodu potrzebnego handlowi.

Wicepremier: nie można było tego przewidzieć

PGNiG miałby sprzedawać tańszy gaz m.in. zakładom produkującym nawozy i związki azotowe, producentom mięsa i mleka oraz piekarniom — to jedna z propozycji, która pojawiła się, ale nieoficjalnie.

— Mimo trudnych warunków na rynku gazu Anwil wznawia produkcję nawozów i tym samym surowego CO2. Robimy wszystko, aby ten produkt, wykorzystywany w branży medycznej oraz do produkcji żywności, był dostępny na polskim rynku — przekazał Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen - do koncernu należy 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Anwilu.

Co ciekawe w poniedziałek po południu wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że plan wznowienia produkcji zostanie przedstawiony na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Na pytanie w radiowej audycji "Gość Radia Zet" dlaczego dopiero wtedy, odpowiedział, że "nie można było tego przewidzieć".

Była prezes PGNiG: to brak profesjonalizmu

Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG nie ma wątpliwości, że to, co się teraz dzieje, to efekt tego, że decyzja o wstrzymaniu produkcji była kompletnie nieprzygotowana.