Rekordowe ceny gazu. Puławy wstrzymują produkcję melaminy

Spółka wskazała, że uwzględniając raportowane wcześniej ograniczenia i trwające prace remontowe, produkcja melaminy zostaje całkowicie wstrzymana do odwołania. Dodano też, że zobowiązania wynikające z kontraktów handlowych, które w znaczącej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu, o bieżące zapasy.

Już na początku lipca Grupa Azoty poinformowała, że rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu zmusiły ją do czasowego ograniczenia produkcji melaminy. Dodano, że ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I – II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca jest prowadzona na poziomie ok. 20 proc. maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton na dobę.