Rolnicy rzucili się na nawozy. Ceny żywności znów poszybują

Państwowi giganci wstrzymują produkcję nawozów w reakcji na wysokie ceny gazu. To wywołało reakcję rolników, którzy ruszyli do dystrybutorów, by wykupić nawozy jeszcze dostępne na rynku. Sprzedawcy przyznają, że w środę 24 sierpnia zainteresowanie było rekordowe, niektórzy wręcz zapakowywali cały samochód. Ewentualny brak nawozów przełoży się na ceny żywności.