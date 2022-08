Ceny gazu paraliżują produkcję nawozów. Kolejna firma podejmuje decyzję o ograniczeniach

Grupa Azoty, największy koncern chemiczny w Polsce, ogłosiła, że jej spółka zależna Grupa Azoty ZAK ograniczała działalność do minimum instalacji odpowiedzialnej za produkcję nawozów .

Firmy tną produkcję nawozów

W poniedziałkowy wieczór Grupa Azoty informowała też o zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 . Ponadto wchodzące w skład grupy kapitałowej zakłady w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro.

Grupa Azoty tłumaczyła, że obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego, determinująca rentowność prowadzonej produkcji, jest wyjątkowa, całkowicie niezależna od spółki i nie była możliwa do przewidzenia.

Decyzja ta wywołała reakcje rynku. Podobną decyzję kilkanaście godzin później podjęła włocławska spółka Anwil. Podmiot należący do PKN Orlen poinformował o tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych . Decyzję tę uzasadniała wysokimi cenami gazu.

Ceny gazu na nieznanym poziomie

W poniedziałek ceny gazu w holenderskim hubie TTF sięgnęły 270-280 euro za MWh, po wzroście o ok. 15 proc. w ciągu jednego dnia. We wtorek ich cena zaczęła nieco spadać i stabilizowała się na poziomie 260 euro z MWh. W minionym tygodniu natomiast ceny gazu na europejskim rynku wzrosły o ok. 25 proc.