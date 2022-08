Państwowe spółki wstrzymują produkcję przez wysokie ceny gazu. "Sytuacja jest bardzo zła"

Państwowe spółki jako przyczynę wstrzymania lub ograniczenia produkcji podają wysokie ceny gazu . W ciągu tygodnia ceny gazu na europejskim rynku wzrosły o ok. 25 proc. W poniedziałek ceny gazu w holenderskim hubie TTF sięgnęły 270-280 euro za MWh. Eksperci przyznają, że to ogromna suma, biorąc pod uwagę, że jeszcze pół roku temu, przed wybuchem wojny w Ukrainie płacono 72 euro za MWh.

Za ceny gazu rachunek otrzymamy wszyscy

Były minister gospodarki zwraca uwagę, że jeżeli rolników nie będzie stać na kupno nawozów, to będzie się to wiązało z mniejszymi plonami. To zaś oznacza mniej żywności na rynku i wyższe ceny. Według niego konieczna jest reakcja rządu na obecną sytuację, mowa tu np. o kolejnych dopłatach do nawozów.