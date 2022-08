Ceny gazu znowu szaleją. Oto co niepokoi najbardziej

Ceny gazu rekordowe, traci euro i złoty, zyskują dolar i frank

Rynek na tę deklarację ze strony Gazpromu zareagował jednak nieufnie. Na TTF kontrakty z dostawą we wrześniu podrożały w poniedziałek o prawie 17 proc., do 285,5 euro za MWh. Dostawy w kolejnych miesiącach 2022 r. podrożały w granicach 17 proc., zbliżając się do 300 euro za MWh. Kontrakty z dostawami w październiku wyceniane są na prawie 190 euro za MWh, listopadowe i grudniowe przekraczają 292 euro za MWh. Za gaz z dostawą w pierwszych miesiącach 2023 r. trzeba na TTF płacić w granicach 280-290 euro za MWh.

Słabość Niemiec może pociągnąć za sobą w dół PKB Polski

To, co spotka Niemcy, ma – jak podkreślają eksperci – spotkać także Polskę. A to za sprawą ścisłej zależności naszej gospodarki od eksportu do Niemiec. Korzystamy na tym w okresie koniunktury, ale na tej samej zasadzie tracimy, gdy Niemcy mają gospodarcze problemy. Oznaki spowolnienia widać już zdaniem ekonoistów w najnowszych danych dotyczących PKB Polski. Nasza gospodarka w drugim kwartale 2022 r. skurczyła się na rzadko spotykaną skalę.