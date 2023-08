Miliony kary dla giganta coraz bliżej. Sąd podtrzymał decyzję urzędu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się z UOKiK-iem i podtrzymał karę dla firmy Benefit Systems w wysokości ok. 26,9 mln zł . Urząd zarzucił spółce stosowanie praktyk monopolowych .

Orzeczenie jednak nie jest prawomocne, a zarząd firmy już ogłosił, że nie zgadza się z wydanym orzeczeniem. Tym samym skorzysta on z prawa wniesienia apelacji.

Zarzut dotyczący praktyk monopolowych

Wszczęte w 2018 r., prowadzone było przeciwko 16 spółkom oraz sześciu menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. UOKiK uznał, że Benefit Systems brał udział w porozumieniu polegającym na podziale rynku. Urząd podkreślił, że stanowi to naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej .

Spółka nie zgadzała się z zarzutami Urzędu

Benefit Systems dodał, że podmioty, których działalność w latach 2012-2017 badał UOKiK, były związane ze spółką kapitałowo, ekonomicznie lub osobowo w stopniu uprawniającym do uczestniczenia w podejmowanych przez nie decyzjach. Dziś większość z tych podmiotów jest już integralną częścią lub własnością Benefit Systems.

"Istnienie rozbudowanej i zróżnicowanej infrastruktury sportowej ma krytyczne znaczenie dla naszego funkcjonowania. Tym samym, przyjęcie perspektywy zawartej w uzasadnieniu decyzji UOKiK i założenie, że Benefit Systems dążył do podziału terytorialnego rynku w celu ograniczenia oferty klubów fitness prowadziłoby do wniosku, że działaliśmy na własną szkodę. Nie jest to oczywiście prawdą" – argumentowała spółka.