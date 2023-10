Miliony od PARP tuż przed wyborami. Beneficjentem spółka związana z Obajtkiem

Jak wskazuje "GW", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 13 października zakwalifikowała do dofinansowania kwotą 28 mln zł spółkę TT Plast spod Krakowa, zajmującą się produkcją rur i osprzętu z tworzyw sztucznych. W zarządzie firmy działa Bernadetta Obajtek, żona kuzyna Daniela Obajtka - prezesa PKN Orlen. Środki, pochodzące bezpośrednio z funduszy europejskich, miały pomóc we wdrożeniu wyników prac w zakresie rur do energooszczędnych systemów wymiany ciepła.