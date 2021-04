Miliony Polaków czekają na luzowanie przepisów. Termin jest coraz bliżej

Bogna 47 min. temu zgłoś do moderacji 134 14 Odpowiedz

Bajki dla dzieci w sobotę z Łodzi do Skierniewic 40 minut jazdy i już byłam u kosmetyczki. Zamykajcie dalej to nawet zrobicie pięć tysięcy plus to nikt już na was darmozjady nie odda głosu