Minister leci z misją do Brukseli. Zdradza plan. W grze miliardy euro

Prezydent2025 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przypomnę. Z owych 23 mld €, 10 mld € to kredyt do spłacenia co oznacza, że w 2024 roku zwiększymy zadłużenie Polski o 265 mld złotych albo inaczej na 100 zł wydatków rządowych 30 zł będzie z kredytu. Nawet Pan Balcerowicz już tego nie krytykuje.