Minister Ziobro powołał nowy ośrodek. Jednak zacznie on działać za ponad cztery lata

Nowy ośrodek Zbigniewa Ziobry

Ośrodek ten potrzebuje czasu, by wystartować. Zgodnie z zarządzeniem rozpocznie on działalność dopiero od 1 stycznia 2028 r. , a więc za ponad cztery lata.

W tym czasie ma powstać m.in. niezbędna infrastruktura do funkcjonowania OSWS. Szczegóły znajdują się we wspomnianym zarządzeniu.

Dlaczego nowy Ośrodek powstanie za ponad cztery lata?

Nowy Ośrodek ma utworzyć specjalnie do tego powołany pełnomocnik podległy ministrowi sprawiedliwości. Do jego zadań będą należały m.in.:

Ponadto nowy pełnomocnik może liczyć na dodatek do wynagrodzenia. Wypłacać go będzie Sąd Apelacyjny w Łodzi. On również zapewni obsługę organizacyjno-techniczną dla pełnomocnika.